4月7日、参議院予算委員会で新年度予算案が可決された。過去最大となる122兆3092億円の予算案は、賛成と反対が同数だったため、委員長の決裁で可決されることとなった。

【写真】「品位がなさすぎる」物議を醸している高市首相の“絶叫ダンス”姿

そんな予算委員会で繰り広げられた質疑において、高市早苗首相が発したある発言をめぐって議論が勃発している。

「7日の質疑では、野党から現在の働き方について問われた高市首相が、公邸に帰宅した後の日常生活について紹介するシーンがありました。首相は“だいたい風呂に入って食事する。家事に時間を取られ、睡眠は割と短い。それ以外の時間は仕事に充てる”と回答。曰く、官邸に遅くまで残ると秘書官や警護官を長く待機させることになるので、“できるだけ仕事を持ち帰っている”とのこと。国民民主党の伊藤孝恵議員が党首討論の開催を求める一幕もありましたが、“私も体が一つなので、しょっちゅうは大変だが、睡眠時間が確保できるレベルなら”と答えています」（全国紙政治部記者）

日々、激務に追われている様子の高市首相。しかし、この「睡眠は割と短い」という発言に対して、国民の一部からは「総理になる前から分かってることでしょ」「共働きの家庭は皆そうじゃないの？」「激務なんだから家政婦さん雇えばいいのに」「普通の人は仕事→帰宅の間に通勤時間があるのよ。睡眠時間はもっと短いよ」「十分な睡眠なんて日本人のほとんどが取れていない」などの反応が。

中には、「サナちゃんには我が国の総理大臣の有難いお言葉をお送りします『できない理由じゃなくて、できる方法を考えていただきたい』」と、首相自身が国家公務員の新人職員研修で語った言葉を引用するコメントも。

「まるで“寝てないアピール”をしたかのように捉えられていますが、高市首相の発言は、あくまで野党からの質問に答える形で話したもの。国会・外交・会議など、かなり多忙な日々を過ごしているのは事実です。日本の公邸には、日常生活を24時間フルサポートする体制は整っていません。公務に集中できるよう、生活をある程度サポートする必要があるという意見も散見されます」（政治ジャーナリスト）

実際、国民からは前述の反応がある一方で「日本の働く女性がずっと悩んでいる問題が、首相になっても同じとは…」「総理に最高のパフォーマンスをして頂くのが国益です」「首相公邸にも専属の料理人とハウスキーパーが必要」「流石に日本のトップの管理職の人は、家事とかは最低限にして仕事に専念する時間を増やしてほしいと思う。制度がそうなってないなら制度を変えなきゃ」などの声も寄せられている。

思わぬ流れで議論の的となった、高市首相の“生活習慣”。どんな形であれ、国のために全力を注ぐことができる体制が求められている。