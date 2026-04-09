ユーティリティは飛距離不足に悩む女性ゴルファーの強い味方です。練習場では打てるのに、コースでのトップやダフリに悩んでいませんか？ボールを上げようとする意識やアドレスの乱れがミスを招く要因かもしれません。本記事では、女性に特化した正しいボールの位置や払い打ちのコツを詳しく紹介します。飛距離の目安やクラブ選びのポイントも整理しました。苦手意識を克服してセカンドショットをス