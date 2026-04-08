【モデルプレス＝2026/04/08】なにわ男子の冠番組「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系、毎週土曜午後3時30分〜※一部地域を除く）が、放送開始3周年と、なにわ男子のCDデビュー5周年を記念した番組初のイベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜」を、4月7日・8日にKアリーナ横浜で開催。両日あわせて約4万人を動員した。8日の終演後には囲み取材が行われ、西畑大吾、大西