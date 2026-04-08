自身のインスタグラムで公開女子マラソンの東京五輪、パリ五輪代表で1月に現役引退を発表した一山麻緒さんが自身のインスタグラムを更新。夫で男子マラソン日本歴代2位の記録を持つ鈴木健吾との共同投稿で第1子の妊娠を報告すると、ファンから祝福の声が殺到している。愛犬が見守る中、ナイキのマークが描かれた箱を開けると、小さな赤ちゃん用のシューズが入っていた。内フタには「Welcome Baby」の文字とエコー写真が貼られ