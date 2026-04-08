自身のインスタグラムで公開

女子マラソンの東京五輪、パリ五輪代表で1月に現役引退を発表した一山麻緒さんが自身のインスタグラムを更新。夫で男子マラソン日本歴代2位の記録を持つ鈴木健吾との共同投稿で第1子の妊娠を報告すると、ファンから祝福の声が殺到している。

愛犬が見守る中、ナイキのマークが描かれた箱を開けると、小さな赤ちゃん用のシューズが入っていた。内フタには「Welcome Baby」の文字とエコー写真が貼られている。一山は「待ち遠しい…」と記して、動画を投稿。小粋な演出で妊娠を報告している。

続けてハッシュタグでは「#可愛い #ベイビー #ようこそわが家へ」というメッセージと共に「#健吾ちゃんはパパになります #パパ頑張れよ」と、21年12月に結婚を発表した夫・鈴木へのエールも添えられている。

この報告にはかつてしのぎを削った女子マラソンの赤崎（旧姓・鈴木）優花や岩出玲亜らが祝福のコメントを寄せたほか、ファンからも「母子共に健やかに過ごせますように」「お大事になさってくださいね」「可愛い赤ちゃんが生まれるんだろうなぁ」「楽しみだねぇ」などの声があがっている。



（THE ANSWER編集部）