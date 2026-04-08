タレント若槻千夏（41）が7日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。ゲストの振付師YUMEKI（26）に「壁にぶち当たった時」の考え方を聞いた。YUMEKIは「うまくいかないことって人生で生きていてたくさんあると思うんですけど、それって自分が生きている証拠、価値なのかなって思うんですよ。不幸になったとか、人と比べたりすると思うんですけど。幸せの価値はその人が決め