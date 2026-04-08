8日の熊本県内は春の陽気から一転、「寒の戻り」となり、阿蘇地方などでは氷点下となりました。放射冷却の影響で冬に逆戻りしたけさの県内は、阿蘇市乙姫で氷点下1.8度、山鹿市鹿北で氷点下0.5度など、広い範囲で2月中旬から下旬並みの気温となりました。阿蘇市では草木に霜が降り、牛が白い息をはくなど、冬のような光景が見られました。登校中の児童「寒かったです」Q起きられた人？「はい！」Q起こしてもらった人？「はー