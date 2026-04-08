テレ東では、４月９日（金）夜6時25分から「秋山ロケの地図～私たちが例のフリース番組です。光る柄本佑と春の小田原アロチ君へSP～」を放送いたします。 ※「例のフリース番組」のきっかけが気になる方はU-NEXTにて「#6 木村拓哉さんが本当に来てくれたよSPin九十九里町」をチェック！ 事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の