4月9日(木)夜6時25分～放送「秋山ロケの地図」昨年11月、木村拓哉SPで話題を呼んだ“例のフリース番組”が半年ぶりに復活！今回のゲストは俳優・柄本佑！NHK大河ドラマ「光る君へ」で共演した“藤原家の親族”2人が小田原で自由気ままに地図ブラ！

テレ東では、４月９日（金）夜6時25分から「秋山ロケの地図～私たちが例のフリース番組です。光る柄本佑と春の小田原アロチ君へSP～」を放送いたします。

※「例のフリース番組」のきっかけが気になる方はU-NEXTにて「#6 木村拓哉さんが本当に来てくれたよSPin九十九里町」をチェック！

事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の人に書き込んでもらい、後日実際にロバート秋山がその地図だけを頼りに町を巡るロバート秋山のロケ番組です。

今回のゲストはNHK大河ドラマ「光る君へ」で秋山（藤原実資役）と共演した俳優・柄本佑（藤原道長役）。“藤原家の親族２人”が神奈川県・小田原市で地図ブラをします。「アロチにずーっと出たかった！」という柄本はロケ冒頭からやる気満々！この番組に衣装はいらないと、なんと秋山とお揃いの中学校ジャージでロケに臨みます。

町の人が書き込んでくれた情報は超個性的なものばかりのため、２人が行く先々で奇跡が連発！今回も【公務員を目指すチャックDJ】【小田原の長渕剛】【相模湾の魚群】【絶景ドラム缶風呂】などパワーワードがたくさん誕生します。特にある男の子からの【夕方５時に焼肉屋さんで待っています】というお誘いに柄本佑は興味津々！果たして、男の子は本当に待ってくれているのか？事前に何も決まっていない自由気ままなガチロケ番組「アロチ」！果たしてロバート秋山と柄本佑の地図ブラはどんな展開になるのか！？お見逃しなく！

©テレビ東京 ©テレビ東京 ©テレビ東京 ©テレビ東京 ≪出演者コメント≫ ■秋山竜次（ロバート） 柄本佑さん最高でしたね。大河ドラマで同じ親族を演じた藤原家の一人として この９時間ハード街ブラロケ「秋山ロケの地図」までゲストとして引っ張ってこられました（笑） これからも僕の数少ない交友関係の中から頑張ってジワジワとアロチに引きずってこれればと（笑） 最後に柄本さんとドラム缶風呂に入ったんですけど、今以上に距離が縮まりました。体と体がギチギチでした！「秋山ロケの地図」小田原編、いい流れがたくさんありました！編集どうなるんだってくらいに！ たくさん何かが起こりました。ぜひ楽しみにしていて下さい。

■柄本佑

本当に楽しい時間を過ごさせていただきました！多種多様な方々とお会いして美味しいものも食べて。何より秋山さんととってもいい掛け合いができたんじゃないかなと思っています。絶対に面白い放送になるのでお楽しみに！今ロケが終わったばかりですが、既にもう１回出たいです！スタッフの皆さんよろしくお願いします！！

≪スタッフコメント≫

＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞

５歳の子から８０歳の方まで、今回も本当に幅広い世代の皆さんが地図に書き込んでくれました。地図への書き込みから本番ロケまで３週間ほどあるのですが、そんな時間差ラグが生んだ面白い展開がありました！改めて色々と町ブラ番組は存在しますが「秋山ロケの地図」は唯一無二のとれ高を生む番組だと確信しました。時間がなくて訪問できなかった面白いスポットもたくさんあったのですが全て行っていたらと考えると・・・本当に恐ろしいモンスターとれ高番組です。前回の木村拓哉さんSPに負けるとも劣らないエッジの効いたオモシロ番組に仕上がっていますので是非ご覧ください！



≪番組概要≫

【タイトル】 秋山ロケの地図～私たちが例のフリース番組です。光る柄本佑と春の小田原アロチ君へSP～

【放送日時】 2026年4月9日（木）夜6時25分～夜7時54分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

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【出演者】 【地図（たび）人】秋山竜次（ロバート）

【ゲスト】柄本佑

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/akiyamalocamap/

【公式X】 @akiyama_rokemap

【公式TikTok】 ＠tx_variety