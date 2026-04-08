漫画『キングダム』連載20周年記念企画「ソーシャルキングダム再炎」が7日、公式Xを更新。お笑い芸人・かまいたちの濱家隆一が描いたえい政のイラストを投稿した。【画像】「え!?描いたの？」かまいたち濱家が描いた『キングダム』嬴政投稿では、イラストに「いつも熱く涙しながら拝読させていただいております。これからもお身体にお気をつけて、読者の心を震わせ続けてください。この度は20周年、誠におめでとうござい