大人気芸人『キングダム』イラスト描き反響「絵上手いの意外」「めっちゃガチすぎて、凄！」 作者も唸る
漫画『キングダム』連載20周年記念企画「ソーシャルキングダム再炎」が7日、公式Xを更新。お笑い芸人・かまいたちの濱家隆一が描いたえい政のイラストを投稿した。
【画像】「え!?描いたの？」かまいたち濱家が描いた『キングダム』嬴政
投稿では、イラストに「いつも熱く涙しながら拝読させていただいております。これからもお身体にお気をつけて、読者の心を震わせ続けてください。この度は20周年、誠におめでとうございます。」という濱家のコメントが添えられた。
イラストは、第426話の、えい政が「人の本質は光だ」と呂不韋に答える名シーンを描いた1枚となっている。
これにファンは、「めっちゃガチすぎて、凄！」「絵も上手いのか」「普通に上手いのなんでwww」「え!?濱家さんが描いたの？うまぁぁぁ!!!!!!何してもセンスと才能の塊…」「濱家さん絵上手いの意外」「原作へのリスペクトを感じて素敵なひとコマ 目力もある！」などと反応している。
また、引用ポストで、作者の原泰久氏は「髪の毛と襟模様の描き込み具合に集中力と熱量を感じます!!顔に網掛け入れるの難しいのですが、、うまい。」と思わぬ巧みさに唸るコメントをしている。
本企画は、漫画『キングダム』が2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念して、「ソーシャルキングダム再炎」として内容をアップデートして、2012年に実施した読者参加型企画「ソーシャルキングダム」を14年ぶりに復活させたもの。
「ソーシャルキングダム再炎」の対象となるのは「伝説の20話」。これまで発売された『キングダム』第1〜78巻の中から魂が熱く震えた「20話」を、作者・原泰久氏が厳選し、対象コマ数は前回の約2倍となる2289コマ。
各話につき1人、豪華ゲストが作画に参戦。ここでしか見られない特別なイラストを順次公開。参戦ゲストは荒木飛呂彦、石田スイ、井上雄彦、奥浩哉、笠原真樹、くっきー！（野性爆弾）、柴田ヨクサル、武井壮、寺田克也、常田真太郎（スキマスイッチ）、花沢健吾、濱家隆一（かまいたち）、松原利光、松本次郎、水野良樹（いきものがかり）、森田まさのり、安彦良和、山内健司（かまいたち）、山里亮太（南海キャンディーズ）に『キングダム』アシスタント1人を加えた合計20人となっている。
【画像】「え!?描いたの？」かまいたち濱家が描いた『キングダム』嬴政
投稿では、イラストに「いつも熱く涙しながら拝読させていただいております。これからもお身体にお気をつけて、読者の心を震わせ続けてください。この度は20周年、誠におめでとうございます。」という濱家のコメントが添えられた。
これにファンは、「めっちゃガチすぎて、凄！」「絵も上手いのか」「普通に上手いのなんでwww」「え!?濱家さんが描いたの？うまぁぁぁ!!!!!!何してもセンスと才能の塊…」「濱家さん絵上手いの意外」「原作へのリスペクトを感じて素敵なひとコマ 目力もある！」などと反応している。
また、引用ポストで、作者の原泰久氏は「髪の毛と襟模様の描き込み具合に集中力と熱量を感じます!!顔に網掛け入れるの難しいのですが、、うまい。」と思わぬ巧みさに唸るコメントをしている。
本企画は、漫画『キングダム』が2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念して、「ソーシャルキングダム再炎」として内容をアップデートして、2012年に実施した読者参加型企画「ソーシャルキングダム」を14年ぶりに復活させたもの。
「ソーシャルキングダム再炎」の対象となるのは「伝説の20話」。これまで発売された『キングダム』第1〜78巻の中から魂が熱く震えた「20話」を、作者・原泰久氏が厳選し、対象コマ数は前回の約2倍となる2289コマ。
各話につき1人、豪華ゲストが作画に参戦。ここでしか見られない特別なイラストを順次公開。参戦ゲストは荒木飛呂彦、石田スイ、井上雄彦、奥浩哉、笠原真樹、くっきー！（野性爆弾）、柴田ヨクサル、武井壮、寺田克也、常田真太郎（スキマスイッチ）、花沢健吾、濱家隆一（かまいたち）、松原利光、松本次郎、水野良樹（いきものがかり）、森田まさのり、安彦良和、山内健司（かまいたち）、山里亮太（南海キャンディーズ）に『キングダム』アシスタント1人を加えた合計20人となっている。
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