お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回は指原莉乃さん、藤田ニコルさんの愛用品に注目。自身のYouTubeチャンネルにアップされた動画で紹介されたアイテムをピックアップ！美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？【関連記事】藤田ニコル「乾燥しづらくて」愛用パウダーを紹介「本当にいい」■指原さんの愛用品田中みな実さんとの雑