「一番使ってる」「上品な香り」芸能人が愛用する香水を紹介

お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回は指原莉乃さん、藤田ニコルさんの愛用品に注目。自身のYouTubeチャンネルにアップされた動画で紹介されたアイテムをピックアップ！美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？

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■指原さんの愛用品

田中みな実さんとの雑談＆バッグの中身を紹介する動画に登場したのがこちら。

KILIAN PARIS/グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム 50ml 税込36,850円（公式サイトより）

オスマンサスやオレンジブロッサムが印象的な香りの香水。指原さんはトラベル用のミニサイズを持ち歩いているそうです。

その香りについては「なんか桃？」と、甘いフルーツっぽさを感じている様子。

実際に香りを確かめた田中さんも「うん、いい匂い」「すごくいい香り」と好反応。さらに指原さんも「そう、上品な香り」と話し、洗練された印象の香りであることを明かしていました。

■藤田さんの愛用品

ファンからの質問に答える動画で登場したのはこちら！

CELINE/ナイトクラビング 15mL トラベルスプレーリフィル×2 税込17,380円（公式サイトより）

バニラやムスク、さらにニコチンのニュアンスが感じられる香りで、ナイトクラブをイメージして作られた香水なんだとか。

動画では、ファンからの「ニコるんの使ってる香水教えてください！」という質問に答える形で紹介。

藤田さんは「一番使ってるのは」と話し、今いちばん出番が多いヘビロテ香水だとコメント。香りについても「ちょっとなんかセクシーな感じ」と印象を語っていました。

さらに「周りにつけてる人が全然いなくて」「被らない匂いとして1個選びました」と、あまり人と被らないところもお気に入りのポイントだと明かしていました。

芸能活動はもちろん、美容面でも注目の集まるお二人の動画、ぜひチェックしてみてくださいね。