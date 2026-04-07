¢£ONE OK ROCK¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇUVERworld¤È¶¦±é ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTaka¤ÈTAKUYA¡ç¤ÎÉñÂæÎ¢¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È①～② ONE OK ROCK¤¬¡¢4·î4Æü¡¦5Æü¡¢MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡Ødocomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ ONE OK ROCK¥Üー¥«¥ë¤ÎTaka¤¬¡¢½éÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿UVERworld¥Üー¥«¥ëTAKUYA¡ç¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ Taka¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤È¤­¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È