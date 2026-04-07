ポスタービジュアルⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（７月17日公開）の新たな予告・特報が３週連続で最新映像が公開された。さらに＜秦vs六国＞両軍の全戦力が集結した本ポスタービジュアルも公開された。総数50万の“合従軍”が襲来する絶体絶命の危機の中、まさに“魂の決戦”が繰り広げられる。【動画】公開された映画『キン