「“テレビ冬の時代”と言われて久しいですが、4月の改変期特番のさなか、まさか世帯視聴率10％を超えた民放番組がたった1つになってしまうとは……」

4月6日に配られた前週の各局の週間視聴率表を見て、そう嘆くのは民放のテレビ局スタッフだ。

3月30日月曜日から4月5日日曜日までの「4月1週」の1週間は各局、2026年の「年度視聴率」が始まる節目にあたる。そんななかNHKは平常運転で『ニュース7』は毎日、世帯視聴率10％以上（ビデオリサーチ調べ、以下同）を記録している。制作関係者は言う。

「ニュース番組だけでなく、4月4日放送の『ブラタモリ』が11.8％、5日放送の『ダーウィンが来た！』は10.4％、そして同日の大河ドラマ『豊臣兄弟！』も11.8％を記録しています。この3番組は10％超えの常連番組ですね」

いっぽうの民放各局は名物番組の特番を組む編成で挑んでいた。前出の民放テレビ局スタッフは続ける。

「日本テレビは、所ジョージさん、ビートたけしさん、明石家さんまさんが出演する長寿番組『世界まる見え！テレビ特捜部』3時間特番や、ヒロミさんと小峠英二さんが出演する人気番組『オモウマい店』2時間特番を組みました。TBSは改編期の名物特番『オールスター感謝祭』、フジテレビは『千鳥の鬼レンチャン』3時間スペシャル、テレビ朝日は『池上彰のニュースそうだったのか!!』特番など、各局とも“目玉番組”で勝負しましたが、いずれの番組も平均世帯視聴率は10％未満でした。

唯一、民放で世帯視聴率10％を超えたのは、テレビ朝日の看板番組『報道ステーション』だけだったのです」

いわゆる民放のゴールデンタイム（19時〜22時）からついに消えてしまった「世帯平均視聴率10％超え」番組。前出の制作関係者はこう分析する。

「3月最終週は日テレが『イッテQ！』2時間スペシャル、TBSが『日曜劇場リブート』最終回、テレ朝が『ザワつく！金曜日』『芸能人格付けチェック』『ポツンと一軒家』で世帯視聴率10％をクリアしていましたから、民放各局の編成担当者は想定外の結果に驚いています。

現状ではイラク情勢の緊迫化で“今はバラエティよりもニュースの関心が高いのでは”と推測しているようですが……」

とはいえ、NHKはニュース以外のバラエティ番組などでも10％を超えている。民放に新たな“救世主”番組は現れるのだろうか。