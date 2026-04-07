赤色灯7日午前5時25分ごろ、北九州市小倉南区の住宅で「1階から出火。両親が取り残された」と消防を通じ小倉南署に通報があった。署によると、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。住人の70代夫婦とみて身元を調べる。他に夫婦の息子とみられる50代男性も病院に搬送された。会話はできる状態という。