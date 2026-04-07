「ブルージェイズ−ドジャース」（６日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席ではセンターライナーに倒れた。サイ・ヤング賞３回、通算２２２勝のシャーザーと対戦。昨年のワールドシリーズでは一発を放った右腕だが、初球のフォーシームをフルスイングするもファウルに。２球目の内角カットボールにスイングをかけるもファウルとなって追い込まれた。３球目の変化球をうまく