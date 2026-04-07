プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「失敗しない！基本のマカロニグラタン」 「オニオンリング」 「イチゴとカッテージチーズのサラダ」 の全3品。 子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。【主食】失敗しない！基本のマカロニグラタン 鶏もも肉とマカロニのシンプルなグラタンです。ホワイトソースは粉っぽさがなくなるまでよく炒めるのがポイント！ ©Eレシピ 調理時間：40