エルバラダイ氏＝2008年（AP＝共同）【カイロ共同】ノーベル平和賞受賞者のエルバラダイ元国際原子力機関（IAEA）事務局長は6日までにX（旧ツイッター）で、トランプ米大統領を「異常者」との表現を用いて批判した。トランプ氏の交流サイト（SNS）への投稿を掲載した上で、湾岸諸国に「この異常者が地域を火の海に変える前に全力を挙げてください」と呼びかけた。エルバラダイ氏はエジプト人。1997〜2009年にIAEAの事務局長を