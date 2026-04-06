山形県と秋田県を結ぶ鳥海ブルーラインの一部区間できょう、冬季閉鎖が解除されました。 【画像】見ごろを迎えた水芭蕉 閉鎖が解除された区間には水芭蕉の群生地があり、今見ごろを迎えています。 鳥海ブルーラインは積雪のため、冬の間は小野曽ゲートから秋田県境までのおよそ１４キロを閉鎖しています。 きょうはその一部、小野曽ゲートから駒止ゲートまでのおよそ６キロの区間の閉鎖が解除さ