Eveが、新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」を4月14日に配信リリース。また、イラストレーター くっかによるジャケットイラストも公開となった。 （関連：Eve、初のアジアツアー『Culture』で手にしたもの再会の歓びを分かち合った横浜BUNTAI公演） 本楽曲は、本日4月6日23時から放送されるTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のオープニングテーマとして書き下ろしたもの