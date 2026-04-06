女優の白石まるみが2日、自身のインスタグラムを更新。4月末からの舞台で共演する元アイドルとの同期2ショットを披露した。 【写真】安心しきった距離感ホントの夫婦じゃなくても息ぴったり 白石は「【我ら花の82年組夫婦♡】」と題し投稿。「いえいえ、本当の夫婦ではありません。私たちにはそれぞれ愛する伴侶がおりまする。笑」と続けた。一緒に写っているのは俳優の新田純一。稽古中のショットとみられるリラッ