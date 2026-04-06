女優の白石まるみが2日、自身のインスタグラムを更新。4月末からの舞台で共演する元アイドルとの同期2ショットを披露した。



【写真】安心しきった距離感 ホントの夫婦じゃなくても息ぴったり

白石は「【我ら花の82年組夫婦♡】」と題し投稿。「いえいえ、本当の夫婦ではありません。 私たちにはそれぞれ愛する伴侶がおりまする。笑」と続けた。一緒に写っているのは俳優の新田純一。稽古中のショットとみられるリラックスした表情は「夫婦」の表現も遠くない印象を受ける。



新田は1963年生まれ。81年にNHK「レッツゴーヤング」のサンデーズとしてデビュー。82年に歌手デビューし、不二家のチョコレート「LOOK」のCMソング「ハニーハニーSunshine Girl」がヒットした。俳優としてもテレビ朝日系「暴れん坊将軍」シリーズや映画「アウトレイジ」(2010年)などにも出演している。また、還暦で再婚した妻・聡子さんは亡くなった歌手・八代亜紀さんのヘアメイクを担当。保証人となった八代さんとの交流が深く、病室で看取ったことでも知られる。



「これは今月末にやる笑劇ミュージカルの舞台でのお・は・な・し！笑」と白石は笑顔の顔文字つきでつづり、「是非観に来てね♪ 新田純一くんの役は絶賛社内不倫中の夫の役。さてさて、どーなることやら。 昭和感たっぷりでお届けします♡」とファンにアピールした。



白石は新田が主演を務める舞台「愚か者たちへのレクイエム」(4/29～5/2)で共演する。新田も2日に「奥さんにバレてしまうのか!? どうなることやら…」と夫婦役での共演を舞台のストーリーとともに報告。3月12日の投稿でも告知しており、「奥様役には80年代アイドルで一緒でした『白石まるみ』さんです！ コメディですので、お気軽にご来場ください」とファンに呼びかけている。



（よろず～ニュース編集部）