【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の17thシングル「Kind of love」が、5月20日に発売することが発表された。 ■“7回目のひな誕祭”の2日目に発表！藤嶌果歩が表題曲で単独センターは初！ これは横浜スタジアムで行われた“7回目のひな誕祭”の2日目に発表されたもの。Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜