日向坂46、センターを四期生・藤嶌果歩が務める17枚目のシングル「Kind of love」発売決定

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日向坂46の17thシングル「Kind of love」が、5月20日に発売することが発表された。

■“7回目のひな誕祭”の2日目に発表！藤嶌果歩が表題曲で単独センターは初！

これは横浜スタジアムで行われた“7回目のひな誕祭”の2日目に発表されたもの。Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、そこでセンターは四期生の藤嶌果歩が務めることが発表された。

藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来二回目で、単独センターは初。突然の発表にファンは驚きつつも、ダンサブルで熱いパフォーマンスに熱狂した。

あわせて、表題曲を歌う選抜メンバー以外のメンバーが参加するアンダーグループ、ひなた坂46メンバーによるライブ「17th Single ひなた坂46 LIVE」の開催も発表された。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って2枚目のシングル発売、また国内のフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には『ひなた坂46 LIVE』、8月には『三期生LIVE』、9月には『ひなたフェス 2026』とイベントが目白押しの日向坂46の動向に注目していきたい。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■ライブ情報

『日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE』

06/16(火)東京・TOYOTA ARENA TOKYO

06/17(水)東京・TOYOTA ARENA TOKYO

『日向坂46 三期生LIVE』

08/05(水)大阪・Zepp Osaka Bayside

08/06(木)愛知・Zepp Nagoya

08/17(月)東京・Zepp Haneda(TOKTO)

日向坂46『ひなたフェス 2026』

09/05(土)宮崎・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

09/06(日)宮崎・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

※記事初出時、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/