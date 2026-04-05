３連敗で迎えた川崎戦。浦和は２−３で敗れ、また黒星を重ねた。４月５日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節。浦和は開始３分に根本健太の得点で先制に成功する。その６分後にオウンゴールで失点。１−１で迎えた後半、56分に金子拓郎のゴールで前に再び、一歩前に出る。だが、78分に同点弾を献上すると、90＋４分にも被弾した。二度のリードを守り切れなかった。試合後のフラッシュインタビューで、マ