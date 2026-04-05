浦和が４連敗。川崎戦は二度のリードを守り切れず。指揮官が口にした敗因「あまり効果的ではありませんでした」

浦和が４連敗。川崎戦は二度のリードを守り切れず。指揮官が口にした敗因「あまり効果的ではありませんでした」