4月3日、女優の内田有紀が、元俳優でマネージャーを務める柏原崇と再婚したことを発表した。発表前、柏原はファンに向けて “メッセージ” を送っていたようだ。2人の交際は2009年ごろから、複数の週刊誌で報じられていたが、近年は仕事でもパートナーになっていた。「内田さんは、2024年9月のバラエティ番組『だれかtoなかい』（フジテレビ系）で、“元俳優の男性” が現在のパートナー兼マネージャーであることを告白。番組