メ～テレ（名古屋テレビ） 初夏の陽気となった5日、地元の有名人が愛知県岡崎市の桜まつりに登場しました。 岡崎市で暮らすタレントの峯岸みなみさんは桜まつりで地元の一日警察署長に任命されました。 「投資の振込先が個人名義は詐欺 せーの」（峯岸みなみさん） 「投資の振込先が個人名義は詐欺」（観客） 「もっといけるよ」（峯岸みなみさん） また、峯岸さんの夫でＹｏｕＴｕｂｅｒグループ