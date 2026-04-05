12日は阪神競馬場で3歳牝馬3冠初戦「第86回桜花賞」（芝1600メートル）が組まれている。昨年の2歳女王スターアニスが主軸だ。トライアルをパスし、ここで始動するローテを組んで順調に仕上がってきた。1週前追い切りは松山が騎乗し、栗東坂路で4F54秒2〜1F12秒2を計時。タイム以上の素軽さがあり、馬体面も成長を感じさせる。昨年、阪神JFを制した舞台で1冠をもぎ取るか。関東馬ドリームコアが不気味だ。前走クイーンCのセン