毎年、新年度が始まる4月はフレッシュな気持ちでいっぱいになります。慣れないスーツやビジネスカジュアルに身を包む新社会人の顔を街で見かけると、自分が新社会人になった時を懐かしく思います。 そこで今回は、新社会人が新年度になった時に決めておきたいお金のことについて一緒に考えてみたいと思います。 新社会人の収入と支出、どうなっている？ まずは毎月の収支の確認です。初任給は産労総合研究所「2025年度 決