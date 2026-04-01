「過去最悪の結果を出してしまったのではないか、という指摘はその通りかも」日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利した。1995年の初対戦から4試合目で日本に史上初の白星を献上したイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は試合後の会見で「やはり一筋縄ではいかない相手でした」と日本代表の強さを認めた。6月開幕の北中米W杯で優勝