グラビアアイドルで軽トラ女子の三田悠貴がこのほど、SPA!デジタル写真集「はみ出す天然系Gカップ」（扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】ニットの上からでもくっきり 本作は温泉宿を舞台に彼女の匂い立つような魅力が存分に盛り込まれている。表紙ではアップにした濡れ髪でド迫力ボディから隠しきれないビッグなG砲が垣間見える。また白ニット姿でもスタイルの良さがうかがえる。 畳の上で仰向け