結婚式に参加したわんこの愛溢れる姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で159万2000回再生を突破し、「何もかも分かってるんだね」「綺麗だよって言ってるみたい…」「まっすぐな目に泣きました…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパとママの結婚式に参加した犬→挙式中、真剣に見つめて…『一生幸せにする』涙溢れる表情】 パパとママの結婚式に参加した犬 TikTokアカウン