結婚式に参加したわんこの愛溢れる姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で159万2000回再生を突破し、「何もかも分かってるんだね」「綺麗だよって言ってるみたい…」「まっすぐな目に泣きました…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパとママの結婚式に参加した犬→挙式中、真剣に見つめて…『一生幸せにする』涙溢れる表情】

パパとママの結婚式に参加した犬

TikTokアカウント「mis0andc0」の投稿主さんは、『おみそ』ちゃんという豆柴と暮らしています。これは、投稿主さんが結婚式を挙げた日のこと。おみそちゃんは、正装してご夫婦の結婚式に参加したといいます。

参列者の席に座って新郎新婦の様子を見つめていたというおみそちゃん。その目つきは真剣で、まるで「綺麗だよ」「幸せになってね」と訴えているかのよう…。まっすぐで温かな表情に、ご夫婦も胸が熱くなったそうです。

温かな眼差しに涙が止まらない…

おみそちゃんは、今までの想い出を噛み締めていたのかもしれません。かけがえのない存在である新郎新婦の幸せを願っていたのでしょう。2人が家族になる瞬間を少しも見逃さないように見守る姿は、家族そのもの。

式の途中、おみそちゃんと目が合ったという投稿主さん。おみそちゃんの真剣で温かな眼差しに、「一生この子を大切にしようと思った」と誓ったと綴られています。

この投稿には「見守ってる目が綺麗で泣けてきます」「本当に愛されてますね」「おみそちゃんにとっても特別な瞬間だったんだね」などの温かなコメントが寄せられています。

リングドッグにも挑戦！！

おみそちゃんは、結婚式で「リングドッグ」も務めたといいます。前日のリハーサルでは1歩も動かず、本番で上手くいくか不安だったそう。しかし、当日のおみそちゃんは…。

レッドカーペットの上をゆっくり歩き、参列者にご挨拶。カメラマンにも丁寧に挨拶をして、落ち着いた足取りで新郎新婦の元へ辿り着いたそうです。リングもしっかりと受け渡し、見事成功させたのでした。本番に強いおみそちゃんに、思わず感嘆してしまいます…！

現在、新郎新婦の間には男の子が生まれたそう。おみそちゃんはお姉ちゃんになり、少しずつ距離を縮めている最中なのだとか。これからのふたりの関係も楽しみですね♪

おみそちゃんとご家族の温かな日常はTikTokアカウント「mis0andc0」の他の投稿からチェックすることができます。気になる方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mis0andc0」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。