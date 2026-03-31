箕島高松線岡山・北区27日 物流拠点へのアクセス道が4車線になりました。県道箕島高松線の一部で、岡山市と倉敷市にまたがる約1kmの区間の4車線化工事が完了し、3月27日、開通しました。 この区間は2車線でしたが、時間帯によって混み合うなどしたため、岡山県と岡山市が2018年に4車線化の工事を始めました。 この区間は、物流拠点が集まる岡山県総合流通センターに近く、多くのトラックが行き来してい