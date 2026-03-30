開幕3試合で4HR…2016年ストーリー以来2人目の偉業ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦で、メジャーデビューから3試合連続となる3号を放った。日本選手初の快挙は歴代4人目。そして、同じ記録を先に達成したのがガーディアンズのチェイス・デローター外野手だ。村上との新人王争いも期待される、24歳の逸材は一体何者なのだろうか。デローターは昨年のポストシーズンでメジャーデビ