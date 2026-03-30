６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の放送をめぐり、韓国では独占中継権を持つ有料放送局・ＪＴＢＣと地上波放送局３社間のでの交渉に進展がみられず膠着（こうちゃく）状態にあると３０日、現地メディアのＮＥＷＳ１などが報じた。記事によるとこの日、ソウル市内でＪＴＢＣと地上波団（ＫＢＳ・ＭＢＣ・ＳＢＳ）の懇談会が開かれ、ＪＴＢＣは「最後の提案」としてＪＴＢＣが中継権料の５０％を負担し、残りを