山新放送愛の事業団の評議員会が30日、山形市の山形メディアタワーで開かれました。新年度も地域福祉やボランティア活動に取り組む個人や団体を顕彰する、「愛の鳩賞」などの事業計画案が承認されました。評議員会では、山新放送愛の事業団の佐藤秀之理事長が、「地域福祉の課題の解決には民間によるサポートが重要。こうした方々を支え、より豊かな生活を送ることが出来るよう、地域福祉向上に寄与していきたい」とあ