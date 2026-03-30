先週（3月23日週）の動き：米利下げ観測の後退・消滅と換金売りにNY金、一方で底打ちシグナルも、国内金価格は3ヶ月一時安値 先週（3月23日週）のニューヨーク市場の金先物価格（NY金）は、週初めに大きく売られたものの乱高下しながらも週後半に掛けて下げ幅を縮小することになった。3月27日のNY金の終値は4,492.50ドルで週足は前週末比82.4ドル（1.8％）安の4週続落となった。つまりイラン戦争が始まって以来、NY金