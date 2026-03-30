フジテレビ『Live News イット！』（月〜金後3：45）が30日に放送され、新たな夕方の顔として、榎並大二郎アナウンサー、山崎夕貴アナが出演。新キャスターとしての意気込みを語った。【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ冒頭、榎並アナは「今日からこのメンバーでお伝えしていきます」と元気にあいさつ。山崎アナは「緊張でクラクラしてるんですけれども。一生懸命頑張りたいと思います」と伝えたが、笑顔の山崎