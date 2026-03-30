フジ『イット！』新キャスターの榎並アナが冒頭からまさかの小ボケ→照れ笑い 山崎アナとの息ピッタリの掛け合いに「安心感がえげつない」「雰囲気が柔らかくていいな」
フジテレビ『Live News イット！』（月〜金 後3：45）が30日に放送され、新たな夕方の顔として、榎並大二郎アナウンサー、山崎夕貴アナが出演。新キャスターとしての意気込みを語った。
【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ
冒頭、榎並アナは「今日からこのメンバーでお伝えしていきます」と元気にあいさつ。山崎アナは「緊張でクラクラしてるんですけれども。一生懸命頑張りたいと思います」と伝えたが、笑顔の山崎アナに榎並アナは「ずっと笑ってるからね。なんかいい感じですよ」とよろこびをにじませた。
そして気象情報を伝える際には、今日が絶好のお花見日和を迎えていたことに触れ、榎並アナは「陽気に誘われて駅を通り過ぎそうになって…戻ってきました」とまさかの小ボケ。これには山崎アナも驚く様子を見せながらも、「コラコラ」と優しくツッコみ、榎並アナは照れ笑いを浮かべるなど、早くも息ピッタリの様子だった。
こうした冒頭のやりとりに視聴者からは「安心感がえげつない」「雰囲気が柔らかくていいな」との反響が寄せられている。
榎並アナは、2008年4月にフジテレビに入社し、同年10月から『FNNスーパーニュースWEEKEND』でスポーツコーナーを担当。2013年４月からは『FNNスーパーニュース』のキャスターとして、事件・事故・災害などさまざまなニュースの現場へ足を運び取材を重ねてきた。2015年からは『バイキング』で進行を担当、2020年９月からは『Live Newsイット！』のメインキャスターに就任。現在は『すぽると！』のキャスターとしてスポーツの魅力を熱くお伝えしている。報道番組からスポーツキャスター、バラエティー番組のMCまで幅広い経験と、現場での取材力と柔らかな語り口で信頼感を築いてきた。育児休業を取得し２人の子育てをしている経験も生かして、生活者目線で、社会の出来事を「わが家にどう影響するか」という視点で伝える。
山崎アナは、2010年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』、『とくダネ！』、『ノンストップ！』、『Mr.サンデー』などのフジテレビを代表する情報番組のキャスターや多くのバラエティー番組のMCを務めてきた。この度初めて報道キャスターに挑戦することになるが、これまでに培った柔軟な番組進行や、親しみのある人柄で、新たな風を吹き込む。
【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ
冒頭、榎並アナは「今日からこのメンバーでお伝えしていきます」と元気にあいさつ。山崎アナは「緊張でクラクラしてるんですけれども。一生懸命頑張りたいと思います」と伝えたが、笑顔の山崎アナに榎並アナは「ずっと笑ってるからね。なんかいい感じですよ」とよろこびをにじませた。
こうした冒頭のやりとりに視聴者からは「安心感がえげつない」「雰囲気が柔らかくていいな」との反響が寄せられている。
榎並アナは、2008年4月にフジテレビに入社し、同年10月から『FNNスーパーニュースWEEKEND』でスポーツコーナーを担当。2013年４月からは『FNNスーパーニュース』のキャスターとして、事件・事故・災害などさまざまなニュースの現場へ足を運び取材を重ねてきた。2015年からは『バイキング』で進行を担当、2020年９月からは『Live Newsイット！』のメインキャスターに就任。現在は『すぽると！』のキャスターとしてスポーツの魅力を熱くお伝えしている。報道番組からスポーツキャスター、バラエティー番組のMCまで幅広い経験と、現場での取材力と柔らかな語り口で信頼感を築いてきた。育児休業を取得し２人の子育てをしている経験も生かして、生活者目線で、社会の出来事を「わが家にどう影響するか」という視点で伝える。
山崎アナは、2010年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』、『とくダネ！』、『ノンストップ！』、『Mr.サンデー』などのフジテレビを代表する情報番組のキャスターや多くのバラエティー番組のMCを務めてきた。この度初めて報道キャスターに挑戦することになるが、これまでに培った柔軟な番組進行や、親しみのある人柄で、新たな風を吹き込む。