フジ『イット！』新キャスターの榎並アナが冒頭からまさかの小ボケ→照れ笑い 山崎アナとの息ピッタリの掛け合いに「安心感がえげつない」「雰囲気が柔らかくていいな」

フジ『イット！』新キャスターの榎並アナが冒頭からまさかの小ボケ→照れ笑い 山崎アナとの息ピッタリの掛け合いに「安心感がえげつない」「雰囲気が柔らかくていいな」