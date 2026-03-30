今年4月1日、「自転車に反則金」がスタートする。自転車の交通事故が多く、迷惑運転が目に余るので、きちんと取り締まることにしました、報道はもっぱらそんなふうだ。しかし、長年にわたり警察の交通行政をウオッチしてきた私からすると、「自転車に反則金」は、明らかに “悪手” だ。さまざまな混乱を招くだろう。警察庁自身も承知のはず。どういうことか、ご説明しよう。2001年に、警察庁が情報公開法の対象となった。そ