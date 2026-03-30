大塚ホールディングスは５日ぶり反落。前週末２７日取引終了後、傘下の大塚製薬が米医薬品会社のＴｒａｎｓｃｅｎｄＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ（トランセンド社）を買収すると発表した。大塚製薬が設立した特別目的会社に、トランセンド社を存続会社として合併させる形で行う。トランセンド社の既存株主には合併の対価として現金を支払う。買収完了日時点で７億ドルを支払うとともに、売上高に応じたマイルストン達成時の