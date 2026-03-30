STUTS（スタッツ）は、プロデューサー／トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら、独自のポップ・サウンドを更新し続けてきた。2016年にリリースされた1stアルバム『Pushin’』から10周年を迎える2026年11月には、記念公演「Alone with」を日本武道館で開催することも決定している。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカ・ロサ