3月27日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで「MAO」を連載中の高橋留美子氏による応援イラストが公開された。 公開されたイラストは、フェルンがフリーレンの髪をとかしているシーン。フリーレンは気持ち良すぎたのか、眠ってしまっている。そんな平和な日常のワンシーンが描かれている。 【応援イラスト公開】 『MAO』の