やはり……？“ウェポンX”ウルヴァリンは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に不在となる可能性が高そうだ。同じく『X-MEN』シリーズから復帰するサイクロップス／スコット・サマーズ役のジェームズ・マースデンの発言が示唆している。 2026年12月公開の『ドゥームズデイ』ではX-MENミュータントたちの何人かが再登場。サイクロップス役のマースデンの復帰が正式に伝え