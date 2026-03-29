女優の小芝風花が２８日、自身のインスタグラムを更新。趣味の編み物の大作を公開した。小芝は［編み物日記Ｎｏ．１２］と切り出し、人気テレビゲーム「ピクミン」シリーズに登場する「羽ピクミン」の情報と写真をアップ。ゲームキャラを模したピンクの帽子をかぶり、自然体な表情を浮かべる最新ショットを公開した。この投稿にファンからは「編み物プロ級」「ピクミンの女神登場」「春コーデと相まって良きです」などの反