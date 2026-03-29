チワワさんのちょっぴり切ない姿がSNSで話題を集めています。おやつが出てくる知育玩具をマスター！ところがおやつを出すたびに別のチワワさんがやってきて…！？クスリと笑ってしまう投稿に「いじらしい…」「幸せをばらまいてるね♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『おやつが出てくるおもちゃ』をマスターした犬→しかし、別の犬に…ちょっぴり切ない『まさかの展開』】 おやつが